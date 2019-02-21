В Красноярске к Универсиаде газоны укрыли материалом, стилизованным под снежное покрытие

В Красноярске полным холод идет подготовка к зимней Универсиаде 2019 года, но погода внесла коррективы в оформление столицы соревнований.

В сибирском городе уже больше недели стоит плюсовая температура, поэтому весь снег растаял и обнажил грунт. Чтобы его закрыть, на землю положили материал, издали напоминающий снежное покрытие, сообщает твиттер Bad Siberian.

Ранее появились сообщения, что в Красноярске свежим снегом маскировали снег, почерневший от угольной пыли и автомобильных выхлопов.

Универсиада в Красноярске пройдет со 2 по 12 марта.

В ней не примут участие украинские спортсмены, страна не подала завку на участие.

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