Универсиада в Красноярске. На что обратить внимание

Двадцать девятая Универсиада пройдет со второго по двенадцатое марта этого года и станет первой из зимних, проводимых на территории России. Ранее, в две тысячи тринадцатом году, летнюю Универсиаду принимала Казань.

В рамках соревнований разыграют комплекты медалей в таких видах спорта, как хоккей, различных видах горнолыжного спорта, хоккей с мячом, биатлон, керлинг, фристайл, лыжные гонки, сноуборд, лыжное ориентирование и шорт-трек. Всего будет разыграно семьдесят шесть комплектов наград, а церемонию открытия покажут в прямом эфире более, чем в шестидесяти странах мира.

Собственно, последняя состоится в субботу, второго марта, тогда как первые соревнования прошли уже первого числа. В целом, программа будет довольно насыщенной и обещает много интересного каждый день.

Помимо встреч хоккеистов всех видов, на субботу, второго марта, также запланировано начало соревнований среди сноубордистов. В воскресенье же будут разыгрываться и первые комплекты медалей. Свои лучшие качества продемонстрируют горнолыжники и фристайлисты. Также долгий путь к финалу начнут спортсмены-керлингисты.

В понедельник, четвертого марта, состоятся индивидуальные гонки в биатлоне (пятнадцать километров у женщин и двадцать – у мужчин). На подиум взойдут также первые соревнующиеся в шорт-треке и лыжном ориентировании, компанию которым составят все те же фристайлисты и бегуны на лыжах.

Программа вторника предполагает медальные церемонии у горнолыжников и сноубордистов, а также в шорт-треке и лыжном ориентировании. Особое внимание на среду следует обратить любителям биатлона (гонки спринт у мужчин и женщин), лыжных гонок, фристайла, сноуборда и шорт-трека. Для последней дисциплины этот день станет последним на Универсиаде.

Четверг, седьмого марта, выйдет чуть менее активным. В этом случае медалями будут награждены атлеты, соревнующиеся в горнолыжных дисциплинах, биатлоне (гонка-преследование) и лыжном ориентировании. Также первые комплекты наград вручат в фигурном катании.

На пятницу много интересного ждет в фигурном катании, сноуборде, горных лыжах, хоккее с мячом, лыжных гонках. Десять комплектов медалей найдут своих обладателей в субботу, девятого числа. К этому дню приковано внимание выступающих в горных лыжах, биатлоне (в т.ч. гонка-эстафета), лыжных гонках, фристайле, а также назовут имена последних победителей в фигурном катании.

Воскресная программа, вполне закономерно, станет одной из наиболее богатых на финальные события – медали раздадут в большей части дисциплин, которые представлены на Универсиаде. Понедельник также не будет скучным, однако рекомендуем присмотреться к финалу по хоккею у девушек. На вторник запланирован финал у парней-хоккеистов и масс-старт лыжных гонок на тридцать километров. Церемония закрытия состоится в тот же день.