Универсиада. Итоги Третьего Дня

Лучше всех, по итогам первого «медального» дня выступила хозяйка соревнований – Россия.

В супергигантском слаломе лучшей в женской части программы стала австриячка Джессика Гфререр, финишировавшая за 58.44 секунды. Второй была Амели Дюпаскье из Швейцарии, а третья строчка пьедестала осталась за Фанни Аксельсон из Швеции. У мужчин победу праздновал швейцарец Лукас Ципперт, которому хватило 57.04 секунды. Вторым был чех Томас Клински, а бронзовая награда ушла к еще одному швейцарцу Яннику Шабло.

В женской лыжной гонке на пять километров наилучший результат принадлежит китаянке Си Йинг, результат которой составил чуть более десяти минут. Второе и третье места отошли американкам Изабель Шарп и Эмме Малмквист. У мужчин дистанция достигала десяти километров и лучшим на ней был представитель США Эндрю Сигель. Его результат – 11:30.30 минуты. Вслед за ним цели достиг канадец Гэвин Шилдс, а третьим оказался китаец Ша Джонгхи.

Дубль случился у россиянок в кросс-сноуборде, где Кристина Пауль сумела взять золото, а Александра Паршина была второй. Третью строчку в данной дисциплине заняла канадка Одри МакМаниман. Ее соотечественник, Уилл Малиш, стал лучшим среди мужчин, потеснив на второе место россиянина Даниила Дильмана. Третья позиция отошла к японцу Йошики Такахаре.

Последними в этот день завершили финалы среди лыжников-фристайлистов. Среди девушек наилучшими показателями смогла похвастать белоруска Александра Романовская, набравшая 100.29 балла. Серебряную награду получила Любовь Никитина, представляющая страну-хозяйку соревнований. Третье место себе в актив записала Жанбота Алдабенгерова, выступающая под флагом Казахстана.

У мужчин сразу две медали достались российским спортсменам. Золотом, за результат в 119.91 очка, был награжден Максим Буров, тогда как бронзовую награду повезет домой Руслан Катманов. На второй ступеньке пьедестала оказался китаец Ли Жонглин. Что примечательно, базовая оценка второго и третьего спортсмена была равной – 87.77 балла.

Таким образом, по результатам первого «медального» дня, безусловным лидером общего зачета является Россия, завоевавшая двенадцать медалей, из которых четыре – наивысшей пробы.