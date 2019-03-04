Универсиада. Краткие Итоги Четвертого Соревновательного Дня

Из числа горнолыжников финалы проходили лишь у девушек, однако сразу в двух дисциплинах – комбинированном супергигантском слаломе и в горнолыжной комбинации. В первом победа досталась представительнице Австрии Джессике Гфререр , которая сумела справиться с поставленной задачей за 58.50 секунд. Второй результат принадлежал Амели Дюпаскье, прибывшей из Швейцарии. Третью строчку итогового протокола забронировала за собой Вероника Цамкова прибывшая из Чехии.

Если же говорить о горнолыжной комбинации, то здесь право носить лавры победительницы добыла все та же Гфререр, которой, по сумме составляющих, потребовалось 1:31.38 минуты для достижения финиша. Серебряную награду на своей шее увидела бессменная Дюпаскье, представляющая Швейцарию. Заключительное место в тройке лучших добыла Кармен Аро, представляющая университетский спорт Франции.

В биатлоне состоялись две индивидуальные гонки – на пятнадцать километров у девушек и на двадцать километров у парней.

Среди биатлонисток, как показала практика, не было равных россиянке Наталье Гербуловой, добежавшей до финиша за 46:10.6 минут при трех промахах. Вслед за ней цели достигла ее соотечественница Екатерина Мошкова, тогда как бронзовая награда досталась Елене Чирковой, также представляющей Россию.

У мужчин наилучшим результатом вправе гордиться Никита Поршнев из России, справившийся с заданием за 52:16.9 минуты при двух промахах. Второй показатель в отчетной дисциплине принадлежит Эдуарду Латыпову . Также в тройке сильнейших биатлонистов оказался француз Феликс Котте-Пьюнель, взявший бронзу.

Среди лыжных гонщиков проходили гонки-преследования. У девушек – на пять километров, тогда как у парней – на десять.

Среди лыжниц первой до финиша добралась Алиса Жамбалова, преодолевшая отведенную дистанцию за 12:42.9 минут. Второй по успешности была Екатерина Смирнова, также представлявшая Россию, тогда как на третьей позиции расположилась их соотечественница Яна Кирпиченко.

В мужской гонке лучше остальных выступил Иван Якимушкин из России, добежавший до финиша за 23:03.5 минуты. Вслед за ним прибыл Антон Тимашов, тогда как Иван Кириллов стал третьим.

Среди фристайлистов в этот день прошли соревнования в лыжной акробатике, где выступали смешанные команды. В итоге, наилучший результат принадлежит команде Белоруси , набравшей 182.42 очка, а второй и третий показатель себе в актив занесли спортсмены из Росии.

Одновременно, в этот день прошли спринтерские гонки в лыжном ориентировании среди девушек и парней. Лучший результат в женском старте продемонстрировала россиянка Вероника Калинина, при времени в 16:46.00 минуты. Второй была Анна Люгер из Австрии, а третьей – Маркета Фиресова из Чехии. У мужчин лучше остальных выступил Эльзар Абдыракманов, представляющий Киргизстан. Ему понадобилось лишь 15:01.00 минут, чтобы добраться до финиша. Серебро досталось Георгию Кутсару из Эстонии, а бронза – шведу Симону Эрикссону.

Кроме того, были также разыграны комплекты наград в шорт-треке, где прошли финальные гонки на тысячу пятьсот метров среди мужчин и женщин. Среди девушек наилучшим результатом, 2:38.363 минуты, может гордиться Ким а Лан из Южной Кореи. Второй цели достигла француженка Орели Монвуазен, а третьей – россиянка Екатерина Ефременкова. Среди мужчин быстрее других был китаец Ан Кай, с результатом в 2:14.848 минуты. Вслед за ним к финишу пришел француз Квентин Феркок, а замкнул тройку лучших японец Киичи Шигехиро.