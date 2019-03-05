Универсиада. Обзор Событий Вторника

Во вторник состоялись финалы в горнолыжном спорте, а именно в мужских супергигантском и комбинированном слаломах. В первом из них победу праздновал Томас Клински, представляющий Чехию. Его итоговый результат составил 56.31 секунды. На второй позиции расположился поляк Павел Бабицки, а замыкал тройку лучших швейцарец Арно Буассе.

В комбинированном слаломе недостижимым для соперников был Янник Шабло из Швейцарии, чей результат в 1:35.59 минуты гарантировал первое место. Серебряная медаль отошла к россиянину Антону Енджиевскому, тогда как последняя ступенька на пьедестале осталась за его соотечественником Никитой Алехиным .

Одновременно с вышеописанным, состоялись квалификации и финалы в параллельном гигантском слаломе по сноуборду среди девушек и парней. Наилучшим результатом в женской части соревнований может похвастать кореянка Хайрим Джонг. Второе место досталось Милене Быковой, представляющей страну-хозяйку соревнований. У парней первый результат принадлежал поляку Оскару Квятовскому. Немного не хватило до победы его товарищу по команде Михалу Новачику, завоевавшему серебро.

Лыжное ориентирование также было богатым событиями. В мужской гонке-преследовании свое преимущество доказал Сергей Горланов из России, время которого на финише составило 34:38 минуты. Его главным конкурентом оказался Владисла Киселев, также представляющий РФ. Как бы там ни было, усилий последнего хватило лишь для второго места. Замыкал тройку лучших в данной дисциплине финн Миса Туомала.

Среди женщин быстрее остальных к финишу добралась россиянка Марина Вяткина, уложившаяся в 31:38 минуты. Вслед за ней цели достигла Мирка Маарит Суутари из Финляндии, проигравшая победительнице минуту сорок одну. Третье место, с результатом в 33:21 минуты, завоевала финка Лииза Майя Ненонен.

В шорт-треке наступило время финалов на коротких дистанциях, а именно, на пятьсот метров у мужчин и женщин. Быстрейшим из парней оказался Парк Джи Вон, которому хватило всего 40.927 секунд для того, чтобы добыть золотые медали. Вторым был еще один южнокореец Лин Ен Джин, а вслед за ним прибыл и Константин Ивлиев, представляющий Россию.

У девушек наилучший результат на упомянутой дистанции принадлежал француженке Орели Монвуазен, которая справилась с задачей за 43.919 секунды. Второй цели достигла россиянка Екатерина Ефременкова, а третьей – кореянка Парк Джун.