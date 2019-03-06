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Болельщик отобрал клюшку у канадского хоккеиста на Универсиаде. Позже ее вернули владельцу
Забавная история.
После матча хоккейного турнира Универсиады между Канадой и Великобританией один из североамериканских хоккеистов не досчитался клюшки.
Канадские игроки подошли к трибунам, чтобы отбить пять болельщикам. Один из фанатов, видимо, решил, что клюшка предназначается ему в подарок, хотя игрок просто поднял руку. Мужчина взял спортивный инвентарь и затерялся в толпе. Администрация арены разыскала болельщика, и клюшка вернулась владельцу, сообщает «Интерфакс».
- Универсиада в Красноярске проходит со 2 по 12 марта.
- Финал хоккейного турнира пройдет в день закрытия.
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