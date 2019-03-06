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Эстетский финт форварда сборной России между ног сразу двух американцев закончился стильным голом

Эстетский финт форварда сборной России между ног сразу двух американцев закончился стильным голом
Eurosport

28 мин. назад

Отличная техника.

Нападающий сборной России Даниил Квартальнов открыл счет в матче группового этапа хоккейного турнира Универсиады-2019 против США.

Форвард накрутил на пятачке трех защитников, двум из которых пробросил шайбу между ног, после чего отправил ее в дальний угол.

Видео - Эстетский финт форварда сборной России между ног сразу двух американцев закончился стильным голом

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  • Россия обыграла американцев со счетом 3:2 и вышла на первое место в группе А.
  • Американцы идут четвертыми с тремя очками после трех первых матчей.

Россия обыграла США на Универсиаде и возглавила группу. Видео

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