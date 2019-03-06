Eurosport
Эстетский финт форварда сборной России между ног сразу двух американцев закончился стильным голом
Отличная техника.
Нападающий сборной России Даниил Квартальнов открыл счет в матче группового этапа хоккейного турнира Универсиады-2019 против США.
Форвард накрутил на пятачке трех защитников, двум из которых пробросил шайбу между ног, после чего отправил ее в дальний угол.
- Россия обыграла американцев со счетом 3:2 и вышла на первое место в группе А.
- Американцы идут четвертыми с тремя очками после трех первых матчей.
Россия обыграла США на Универсиаде и возглавила группу. Видео
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