Нападающий сборной России Даниил Квартальнов открыл счет в матче группового этапа хоккейного турнира Универсиады-2019 против США.

Форвард накрутил на пятачке трех защитников, двум из которых пробросил шайбу между ног, после чего отправил ее в дальний угол.

Видео - Эстетский финт форварда сборной России между ног сразу двух американцев закончился стильным голом 00:16

Россия обыграла американцев со счетом 3:2 и вышла на первое место в группе А.

Американцы идут четвертыми с тремя очками после трех первых матчей.

Россия обыграла США на Универсиаде и возглавила группу. Видео

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