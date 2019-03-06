Дневные итоги Универсиады. Шестое марта

В биатлоне, где уже успели заявить о себе российские спортсмены, проходили спринтерские гонки. У девушек, на дистанции в 7,5 километров, полностью доминировали российские спортсменки, занявшие первые шесть (!) мест. Золото досталось Екатерине Мошковой, уложившейся в 22:59.4 минуты при двух промахах. Серебро у Ирины Казакевич, а бронза – у Тамары Ворониной.

В мужской гонке на 10 километров хозяева соревнований ограничились лишь тремя первыми местами. Лучше всех пробежал Эдуард Латыпов, достигший финиша за 25:01.2 при двух промахах. Вторым стал Дмитрий Иванов, а третьим – Никита Поршнев.

Определяли сильнейших из своего числа и лыжники, бежавшие в этот день индивидуальные спринтерские гонки. Среди девушек лучше остальных справилась с задачей Петра Хинцицова из Чехии, которой в финале потребовалось 13.43,00 для достижения финиша. Серебряная медаль досталась россиянке Татьяне Алешиной, а бронза была завоевана ее соотечественницей Христиной Мацокиной. У парней шустрее остальных был Александр Терентьев из РФ, итоговое финальное время которого составило 13.51,00 минуты. На второй позиции расположился его коллега по команде Андрей Собакарев, а третье место осталось за Ондреем Черным, представляющим Чехию.

Лыжники и лыжницы-фристайлисты радовали собравшуюся публику головокружительными пируэтами, показывая свои лучшие трюки в рамках слоупстайла. Сильнее других судей сумела впечатлить россиянка Лана Прусакова, заработавшая 87.00 очков и закономерно получившая медаль высшей категории. Несколько уступила ей Анастасия Таталина, занявшая второе место, а замкнула тройку лучших француженка Лу Барен. У парней не было равных немцу Тобиасу Мюллеру, достигшему отметки в 92.00 балла. Серебряным призером стал француз Элиот Горри. А получателем бронзовой награды был швейцарец Йона Шмидгальтер.

Конкурировали за внимание зрителей с фристайлистами и сноубордисты, у которых проходили финалы в параллельном слаломе. В результате напряженной борьбы, первой среди девушек стала Милена Быкова. Второе место досталось Наталии Соболевой. Среди студентов-спортсменов наилучшим в данной дисциплине оказался россиянин Дмитрий Карлагачев. Вторым в финале был Дмитрий Сарсембаев, выступающий под российским флагом.

В соревнованиях по шорт-треку было разыграно четыре комплекта медалей. Лучшей на дистанции в тысячу метров среди представительниц прекрасной половины человечества стала кореянка Ким А Лан, добравшаяся до финиша за 1.32,100 минуты. Второй по успешности была француженка Орели Монвуазен, а третьей – Екатерина Ефременкова из РФ. У мужчин победу на аналогичной дистанции отпраздновал кореец Хонг Кюн Хван при времени в 1.27,257 минуты, опередивший финишировавшего вторым соотечественника Лима Йона Джина. Бронза у их товарища Парка Джи Вона.

Также в шорт-треке прошли эстафеты на 3 тысячи метров у девушек и 5 тысяч метров у парней. Среди первых, наиболее ловкими оказались представительницы России, финишировавшие за 4.14,105 минуты, на втором месте завершили выступление японки, а спортсменки из Казахстана оказались третьими. Среди парней золотые медали заслужили ребята из Южной Кореи, управившиеся с поставленной задачей за 6.50,062 минуты. Серебряные награды достались команде РФ, а бронза – представителям Японии.

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