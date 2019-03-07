Дневные итоги Универсиады. Очередные медали для России

В четверг медали были распределены между девушками-горнолыжницами, выступающими в гигантском слаломе. Наилучшее время, равное 1.58,52 минутам, принадлежит россиянке Екатерина Ткаченко. Второй результат в данной дисциплине продемонстрировала Дениз Дингследер из Австрии, уложившаяся в 1.59,39 минуты. Третье место, при итоге в 1.59,46 минуты, осталось за россиянкой Юлией Плешковой.

Крайне ожидаемой была гонка преследования в биатлоне. Девушки боролись на дистанции в десять километров, а парни пробежали 12,5.

Лучшей среди студенток стала Екатерина Мошкова, завершившая гонку за 32.59,1 минуты при трех промахах. На втором месте оказалась Ирина Казакевич, время которой составило 33.16,5 минуты, при трех промахах. Замыкала тройку лучших Тамара Воронина, завершившая забег за 34.04,4 минуты при трех неточностях. Все они представляют Россию.

У парней победителем старта вышел Дмитрий Иванов, добравшийся до цели за 34.10,7 минуты при отсутствии ошибок на огневых рубежах. Вслед за ним к финишу прибыл Никита Поршнев, время которого составило 34.24,9 минуты при двух ошибках. Третьим, промахнувшись целых пять раз, оказался Эдуард Латыпов, управившийся за 35.17,0 минут.

Долго и небезосновательно ждали этого дня поклонники фигурного катания. Именно сегодня были вручены первые награды. Золотые медали в свободной программе среди пар завоевали Алиса Ефимова и Александр Коровин, набравшие 171,01 очка. Вторым по успешности оказался дуэт Анастасии Полуяновой и Дмитрий Сопота со 111,07 пунктами. Третье место забронировали Александра Кошевая и Дмитрий Бушланов. У них в активе 151,78 баллов.

В ритмичном танце на льду не было равных паре Бетины Поповой и Сергея Мозгова, чей результат составил 71,46 балла. На втором месте завершили соревнования София Евдокимова и Егор Базин. Последнюю свободную ступеньку пьедестала заняли Аделина Галявиева и Луи Тауро, представляющие Францию.

Выступления в свободной программе среди мужчин, на момент подготовки обзора, еще не закончились.

Также нашли своих обладателей награды в смешанной спринтерской эстафете в рамках лыжного ориентирования. Подтвердить свои победные притязания удалось команде Российской Федерации-1 (некоторые страны были представлены несколькими командами). Победное время равнялось 4:08 минутам. Второй результат принадлежал команде Италии, которая добрались до финиша за 4:09 минуты. Третьими на финише оказались представители второй финской команды, справившиеся за 4:14 минуты.

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