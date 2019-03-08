Универсиада. Пятничные Заметки

Среди горнолыжников проходили спуски в гигантском слаломе среди мужчин. Быстрейшим, на проверку, оказался россиянин Иван Кузнецов, суммарно финишировавший за 1:55.51 минуты. Второе место завоевал итальянец Альберто Бленгини, общее время которого составило 1:56.03 минуты. На третьей позиции итогового протокола расположился швейцарец Ливио Симонет, добравшийся до финиша за 1:56.21 минуты.

Также в этот день определились обладательницы медалей в хоккее с мячом (также известном как «русский хоккей») среди женских команд. В матче за третье место между Норвегией и США победу одержали представительницы Скандинавии, победившие со счетом 4-1. Что же до финала, в который квалифицировались Россия и Швеция, то тут сильнейшими были приезжие спортсменки, добывшие волевую победу со счетом 5-3 и завоевавшие золотые медали.

В лыжных гонках прошел финал на спринтерской дистанции для смешанных команд. Золотые медали, при победном времени в 22:11.37 минуты, добыла команда России-1. Серебро стало достоянием команды России-2, чьей время составило 22:22.02. Бронзовые медали увезут в свои ВУЗы участник команды Финляндия-1. Последние прошли трассу за 22:29.26 минут.

Среди фигуристов проходили соревнования в короткой синхронной программе, короткой программе среди девушек и свободном танце на льду. В итоге, золотыми медалями в свободном танце могут похвастать Бетина Попова и Сергей Мозгов, набравшие 183.01 балла. Серебром были награждены София Евдокимова и Егор Базин, а бронза отошла к Аделине Галявиевой и Лусу Таурону.

Отчет был бы неполным без упоминания сноубордистов, посмотреть на которых собралось приличное количество зрителей. В этот день проходили соревнования по хаф-пайпу среди девушек и парней.

В рамках данной программы, лучшей сноубордисткой стала Куруми Имаи из Японии, получившая золотую медаль за показатель в 89.25 пунктов. Второе место заняла китаянка Ки Лен, чей результат составил 83.50 очка. Третья строчка итогового протокола осталась за ее соотечественницей Ву Шаотонг при 70.50 баллах.

Среди парней лучше остальных удалось выступить Никите Автанаеву представляющему Россию. Его результат – 95.50 балла. Вице-чемпионом стал Квеон Ли Юн из Южной Кореи, достигший отметки в 92.75 очка. Бронза у Акселя Телена с итоговыми 85.50 очками.