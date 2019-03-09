Дневные итоги Универсиады. Бронза Константиновой и другие медали России

У горнолыжников проходили соревнования в параллельном спуске. Наиболее успешной командой оказалась Австрия. Вторыми стали русские спортсмены, а третье место отошло к шведам.

Также командами соревновались биатлонисты, у которых проходила смешанная одиночная (сингл-микст) эстафета. Быстрее остальных дистанцию преодолела пара Валерии Васнецовой и Александра Дедюхина, прошедшая все четыре этапа за 42:53.4 минуты при двадцать одном промахе. С восемнадцатью ошибками на огневых рубежах и временем в 42:59.9 минуты на втором месте оказалась команда из Чехии в составе Натали Юрочовой и Давида Толара. Замыкали тройку сильнейших французы Марин Шаламель и Феликс Котте-Пьюнель, время которых равнялось 43:45.2 минутам при пятнадцати промахах.

Тенденция командных выступлений распространилась и на лыжные гонки. Девушки выступали на дистанции трижды по пять километров, а парни – четыре по 7,5 км.

Среди студенток первыми до финиша добрались представительницы страны-хозяйки, уложившиеся в 43:01.3 минуты. Второй результат принадлежит японкам, достигшим цели через 44:33.7 минуты. Бронза у итальянок, которым потребовалось 44:56.4 минуты.

В мужской части программы быстрее бежали русские спортсмены, завоевавшие первое место при времени в 1:15:22.2. Вслед за ними финиша достигли атлеты из Казахстана, результат которых был равен 1:16:48.8. Бронзовыми медалями за время в 1:17:09.1 были награждены финские лыжники.

В синхронной части программы фигурного катания вне конкуренции были представители команды «Тим Юник» из Финляндии, чей результат составил 228.79 очка. Второе место осталось за командой «Мэриголд Айс Юнити», набравшей 224.97 пункта, а третьими стали спортсмены Татарстана, заработавшие 218.22 балла.

В свободной программе у девушек наиболее высокую оценку получило выступление Маи Михары из Японии, которое было оценено в 220.68 баллов. Ближе всего по мастерству к ней, отталкиваясь от мнения судей, стала Элизабет Турсынбаева из Казахстана, заработавшая 214.77 пунктов. Последнюю ступеньку пьедестала заняла россиянка Станислава Константинова, удостоенная 205.91 очков.

В лыжном фристайле в субботу проходили финалы в женском и мужском могуле. Первый результат среди девушек, составивший 65.86 балла, принадлежал Кисаре Сумийоши из Японии, которая заслуженно получила золотую медаль. Серебряную медаль за показатель в 65.65 очка вручили Леа Буард из Германии. Третье место осталось за ее соотечественницей Софи Веезе.

Среди парней наиболее впечатляющим выступлением отметился француз Беньямин Каве, результат которого – 80.36 пункта. На второй позиции оказался Даичи Хара из Японии. Тройку лучших дополнил Икума Хоришима, также выступающий за Японию.