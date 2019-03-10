Универсиада. Кратки Итоги Десятого Марта

Среди горнолыжников лучшую из своего числа определяли девушки, соревновавшиеся в слаломе. По результатам выступлений, быстрее других цели достигла Екатерина Ткаченко, которой потребовалось для этого всего 1:32.45 минуты. Второй показатель принадлежит Дениз Дингследер из Австрии, а третьей была россиянка Анастасия Горностаева.

Лучших определяли и в хоккее с мячом, где проходили последние матчи мужских команд. В матче за бронзу, в котором встречались Норвегия и Финляндия, верх взяли норвежцы, одолевшие соперников со счетом 5-3.

В «золотом» матче боролись Россия и Швеция. Данное крайне эмоциональное противостояние завершилось со счетом 6-1 в пользу команды РФ.

Последние медали в рамках отчетной Универсиады вручались и в биатлоне, где проходили масс-старты. Среди девушек, преодолевавших дистанцию в двенадцать с половиной километров, лучшей была Екатерина Мошкова с результатом в 42:05.7 минуты при трех ошибках. Второй цели достигла Елизавета Каплина, а третье место досталось Елена Чиркова. Все медалистки представляли Россию.

Среди парней, бежавших пятнадцать километров, не было равных норвежцу Эспену Ульдалю, прошедшему дистанцию за 40:18.7 минут при двух промахах на огневых рубежах. Второй результат принадлежал Максиму Варабью из Белоруссии, а бронзовой медалью был награжден чех Адам Вацлавик.

Одновременно с этим состоялись итоговые поединки в кёрлинге. У женщин в матче за бронзу встречались команды России и Великобритании. Лучше себя проявили хозяйки соревнований, победившие со счетом 12-5. Судьба золотых медалей определялась в дуэли команд Швеции и Южной Кореи, в которой победили представительницы Европы – 8-3 на табло.

У мужчин в матче за бронзу встретились Великобритания и Швейцария. Итоговый счет 10-5 был в пользу британцев. Матч за первое место свел команды Канады и Норвегии и более удачливыми оказались норвежцы – 5-6.

Среди лыжников-фристайлистов прошли соревнования в парном могуле. В женской части программы не было равных немке Лее Буар. Второй была японка Кисара Сумиёши, а третьей – россиянка Елизавета Безгодова. У мужчин первое место занял японец Икума Хоришима. Второе место за Павлом Колмаковым из Казахстана, а третий показатель принадлежал французу Беньямину Каве.

Также своих обладателей нашли последние медали для сноубордистов. В воскресенье проходили женский и мужской финалы по слоуп-стайлу. Первое место среди девушек покорилось россиянке Елене Костенко, окончившей выступление с результатом в 76.75 балла. Второй была Анастасия Логинова, а замыкала тройку лучших – Екатерина Косова. У парней золотую медаль завоевал Антон Мамаев, набравший 95.00 баллов. Серебро досталось Владу Хадарину, а бронза – финну Акселю Телену.

Еще по одному комплекту наград было разыграно в мужском и женском лыжном ориентировании на средней дистанции. В женском финале лучшее время, составившее 4:14 минуты, принадлежало Мирке Суутари из Финляндии. Второй результат показала Александра Русакова, а третьей стала Дарья Шупикова. У мужчин победу праздновал норвежец Бйернар Кваале, справившийся за 5:14 минут. Немного уступил ему Ейвинд Вигген, а последнюю ступеньку пьедестала занял их соотечественник Йорген Мадслин.