Дневные Итоги Универсиады. Результаты Понедельника

Несмотря на это, борьба за медали продолжается с тем же упорством, что и в предыдущие дни, и некоторые счастливчики получили свои награды за день до завершения мероприятия. В понедельник было разыграно пять комплектов в четырех видах спорта.

На сегодняшний день выпали финальные выступления в мужском слаломе. Лучшим из горнолыжников стал Симон Ефимов из РФ, чье время равнялось 1:27.14 минуты. С результатом в 1:28.08 минуты второе место занял австриец Рихард Лайтгеб. Третьим, добравшись до финиша за 1:28.36 минуты, оказался Пако Расса, выступающий за Францию.

В лыжных гонках в этот день проходил масс-старт у женщин, завершившийся победой Алисы Жамбаловой. Ее результат составил 38:39.8 минуты. Серебряная медаль досталась Екатерине Смирновой, которой потребовалось 38:40.9 минуты. Бронза у Яны Кирпиченко, справившейся с поставленной задачей за 38:45.4 минуты. Все медалистки представляют Россию.

Интересно было наблюдать и за соревнованиями по фристайлу, в рамках которых прошли финалы в ски-кроссе. У женщин наилучшим результатом может похвастать россиянка Екатерина Мальцева. Второе место заняла ее соотечественница Анна Антонова. На третьей позиции оказалась Клара Каспарова, представляющая Чехию.

У мужчин триумфально завершил выступление россиянин Артем Набиулин. Серебряную награду, немного уступив в финале, примерил на себя Максим Вихров. Третий же результат продемонстрировал немец Флориан Вилмсманн.

Отдельно стоит выделить итоговые встречи в женском хоккее. В матче за третье место встречались Япония и Соединенные Штаты. После первого периода счет был 1:1. Второй и третий периоды прошли без забитых шайб, а финальная сирена, уже после овертайма, зафиксировала на табло счет 2:1 в пользу японок.

Матч за золотые медали проходил между Россией и Канадой. По результатам первой трети игры табло показывало исключительно нули. После второго периода счет не изменился и все также составлял 0:0. Итоговый же результат 2:0, гарантировал первое место российской команде , тогда как канадки вынуждены были довольствоваться серебром. Победная шайба была заброшена Лианой Ганеевой, тогда как второе взятие ворот принадлежит Алевтине Штаревой.