Сборная России по хоккею обыграла Словакию и взяла золото Универсиады

Сборная России по хоккею завоевала золото на зимней Универсиаде в Красноярске, обыграв в финале Словакию – 2:1.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а золотой гол пришел на второй минуте третьего периода – он на счету Дмитрия Колготина.

Россия ранее завоевала золото и в женской части соревнований, победив в финале Канаду со счетом 2:0.

Эта золотая медаль стала для хозяев Универсиады 41-й.

На счету России также 39 серебряных и 32 бронзовых медали.

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