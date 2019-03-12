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Сборная России по хоккею обыграла Словакию и взяла золото Универсиады
Еще одна высшая медаль.
Сборная России по хоккею завоевала золото на зимней Универсиаде в Красноярске, обыграв в финале Словакию – 2:1.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а золотой гол пришел на второй минуте третьего периода – он на счету Дмитрия Колготина.
- Россия ранее завоевала золото и в женской части соревнований, победив в финале Канаду со счетом 2:0.
- Эта золотая медаль стала для хозяев Универсиады 41-й.
- На счету России также 39 серебряных и 32 бронзовых медали.
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