Последние Медали Универсиады в Красноярске

Во вторник разыгрывались лишь два комплекта наград в двух видах спорта, однако и лыжные гонки и хоккей являются довольно зрелищными видами, а потому не случайно были оставлены организаторами «на десерт».

В лыжных гонках состоялся масс-старт у мужчин на дистанцию в тридцать километров. Фаворитами, исходя из результатов предыдущих дней, считались россияне. Однако, данное предположение не нашло своего подтверждения на практике, в первую очередь, благодаря прекрасному ходу и победе японца Наото Баба, который затратил на прохождение дистанции всего 1:10:20.9 часа. Тем не менее, хозяева состязаний не остались без медалей, сумев занять две оставшиеся ступени пьедестала.

Серебряным призером стал Кирилл Киливнюк, управившийся с задачей за 1:10:51.7 часа. Бронза отошла к Илье Порошкину, время которого составило 1:10:56.7. Помимо них, в десятку лучших вошло еще трое россиян.

Горячо, в первую очередь в эмоциональном плане, было на хоккейных матчах между мужскими командами. В борьбе за третье место сошлись представители Канады и Казахстана. Первый период завершился сухими нулями. В отличие от него, во второй части игры канадцам удалось распечатать ворота соперников, забросив две безответные шайбы. Результативные броски на счету Эйдана Уоллеса и Даниэля дель Падджио. Заключительный период лишь утвердил преимущество североамериканцев, которым удалось довести счет до разгромного – шайба в активе Стивена Харпера. Итог – 3:0 в пользу Канады.

В свою очередь, обладатель золотых медалей определялся в противостоянии России и Словакии. Как и в матче за бронзу, первый период завершился без заброшенных шайб, оставив на табло скучные нули.Второй период ознаменовался «осадой» словацких ворот со стороны хозяев площадки, что, после множественных попыток, дало свои плоды в виде гола авторства Максима Джиошвили, которому удалось прокинуть шайбу под вратарем. 1:0. Но примерно через две минуты словакам удалось провести стремительную контратаку с результативным завершением – отметился Себастиан Шмида. 1:1. В начале третьего периода Дмитрий Колготин вновь вывел Россию вперед. 2:1. Этот счет продержался до завершения встречи, зафиксировав победу России.