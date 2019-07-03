Летняя Универсиада в Неаполе. Предисловие

Сами соревнования, которые состоятся в восемнадцати видах спорта, начнутся днем ранее, второго июля. На третье число запланирована церемония открытия, а уже с четвертого начнется розыгрыш первых комплектов наград. Финальные выступления в тех или иных видах будут проходить ежедневно, вплоть до четырнадцатого июля.

Свыше девяти тысяч спортсменов будут соревноваться в следующих видах спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, баскетбол, прыжки в воду, фехтование, футбол, художественная и ритмическая гимнастика, дзюдо, регби-7, парусный спорт, стрельба, плаванье, настольный теннис, тхэквондо, большой теннис, волейбол и водное поло. Всего будет разыграно двести двадцать два комплекта медалей, среди которых больше всего, безусловно, в легкоатлетических дисциплинах (50) и плавании (40). Всего действия будут происходить на двадцати шести локациях.

Два года назад, когда состязания проходили на Тайване, участие принимали представители шестидесяти шести стран. Первое место тогда досталось делегации Японии, взявшей сто две медали, вторыми были хозяева, а третьими – спортсмены из Южной Кореи. Тогда было представлено двадцать два вида спорта.

На этот раз свои силы попробуют атлеты из сорока трех стран, а потому будет крайне любопытно понаблюдать за тем, сможет ли тройка лидеров вновь удержаться на вершине.

Возвращаясь к программе, порекомендуем обратить внимание на ряд финалов. Уже в первый медальный день можно рассчитывать на награды в прыжках в воду и фехтовании. Что касается последнего, то финалы в нем продлятся аж до девятого числа, а потому поводов для хороших новостей должно хватать. Также интригующе выглядит дзюдо, медали в котором разыграют с четвертого по седьмое июля.

Нельзя обойти вниманием и командные виды, вроде волейбола, баскетбола или футбола, однако в них следует сперва дождаться результатов групп. Что же до финалов, то они пройдут десятого и одиннадцатого числа у баскетболистов и двенадцатого и тринадцатого числа в футболе и волейболе. Речь как о женских, так и о мужских турнирах. Также во второй половине Универсиады, с восьмого по тринадцатого июля, рекомендуется следить за выступлениями легкоатлетов.