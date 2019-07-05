Первые Медали Универсиады

Первые награды нашли своих обладателей в прыжках в воду. Среди девушек, прыгавших с однометрового трамплина, первые места заняли китаянки Сон Шулинь (результат – 258.35 очка) и Ву Чунтин (256.30). Третье место досталось американке Дарии Ленз.

У мужчин в аналогичных попытках золото также отошло представителю КНР – победителем стал Лю Ченмин (399). Вторым был немец Фритйоф Зайдел (357.75), а третьим – итальянец Габриэле Аубер (356.20).

На десятиметровой платформе лучшей из спортсменок была мексиканка Алехандра Эстрелла (327.65), вслед за которой в итоговом протоколе оказались южнокореянка Чо Эунби (281.25) и британка Джемма МакАртур (267.95).

На трехметровом трамплине лучшим среди парней оказался китаец Лю Ченмин (421.20). Серебряную медаль в копилку своей сборной принес кореец Йи Хва Йён (410.05), а бронзовой наградой может похвастать россиянин Илья Молчанов (409.65).

В фехтовании прошли итоговые поединки в женской одиночной шпаге и мужской рапире. Среди шпажисток не было равных француженке Александре Луис Мари, тогда как со вторым результатом выступления завершила Евгения Жаркова из РФ. Третью строчку разделили итальянка Роберта Марцани и Николь Тал из Израиля.

У мужчин золото завоевал О Сан У из Южной Кореи. Второе место закрепил за собой Фредерик Киндлер из Германии, а бронзовых медалей удостоились румын Разван Урсаши и итальянец Маттео Нери.

В спортивной гимнастике первую золотую медаль для своей страны добыл бразилец Луиш Порту, набравший 80.350 балла. Серебро у Ивана Тихонова из Азербайджана (80.100), а бронзовая медаль – у украинца Владислава Грыко (79.725).

Ряд комплектов нашел своих обладателей и в дзюдо. У женщин до 70 кг не было равных японке Шихо Танаке, победившей в финале Мадину Таймазову. Третье место разделили Сара Макельбург из Германии и Анна Антыкало из Украины.

У мужчин до 90 кг победу праздновал австриец Йоханнес Пахер, тогда как вторым стал Лаша Бекаури из Грузии. Бронза у Густаво Ассиса из Бразилии и Кристиана Товта из Венгрии.

Среди девушек свыше 70 кг лучшей дзюдоисткой была кореянка Хан Ми Ин, одолевшая в решающем поединке японку Майю Акибу. Третья строчка осталась за россиянкой Анной Гущиной и турчанкой Себиле Акбулут.

В категории свыше 90 кг у мужчин золото России принес Руслан Шахбазов. Серебряным призером стал японец Канта Накано. Бронза у корейца Кин Мин Йона и Мухаммадкарима Хуррамова из Узбекистана.

В стрелковом спорте, на десяти метрах из пневматической винтовки, стала чешка Луси Браздова (250.3 – рекорд соревнований). Второй была Валариван Елавенил из Индии (249), а третьей – Лин Йин-Шин из Тайваня (225.2).

Ряд финалов прошел и в плаванье. На дистанции 400 метров вольным стилем бронзу для РФ добыл Антон Никитин. Золотые медали также получали атлеты из Японии, Австралии и Соединенных Штатов.