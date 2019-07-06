Универсиада. Обзор Третьего Дня

В синхронных прыжках в воду с трамплина у мужчин не было равных паре китайцев Чао Лидзи и Хвану Ци Гану, набравшим 431.16 очка. Вторыми были мексиканцы Андрес Вилярреал Тудон и Хосе Бальеса Исаяс. Третьими финишировали канадцы Лоран Гослен-Паради и Итан Питман.

В синхронных прыжках с трехметровой высоты триумфом было отмечено выступление китайцев Ху Цзыцзе и У Чуньтин (301.38). Второй стала российская пара в составе Егора Лапина и Евгении Селезневой. Замыкали тройку призеров мексиканцы Каролина Мендоса и Адан Зунига Орнелас.

Близок к медали высшей пробы был и Дмитрий Гусев из РФ, уступивший в финале мужской индивидуальной шпаги чеху Мартину Рубесу. Третью строчку разделили кореец Хван Мин Ян и поляк Войцех Коланчик.

А вот в женской рапире не было равных, к счастью неаполитанской публики, итальянке Эрике Чипрессе. Серебряная медаль досталась француженке Морган Патру, а бронзовые награды получили румынка Малина Калугаряну и итальянка Камилла Манчини.

В спортивной гимнастике, помимо прочих, соревновались женские команды. Наилучший результат, 108.450 очка, принадлежал спортсменкам из Японии. Вторыми (107.450) стали россиянки (Лилия Ахаимова, Татьяна Набиева, Ульяна Перебиносова). Третья строчка осталась за итальянками.

Четыре комплекта медалей нашли своих обладателей и в дзюдо. У мужчин весом до 81 килограмма победил японец Хикару Томокийо. Вторым был кореец Мун Джин Ли, а третьими – Дорин Готоноага из Молдовы и Тато Григалашвили из Грузии.

В категории до 73 килограммов у мужчин золото для России добыл Евгений Прокопчук. Вторым был Хидаят Гейдаров из Азербайждана. Бронзовые награды заслужили Ким Чо Хван из Северной Кореи и Хикматилло Тураев из Узбекистана.

Среди девушек до 57 кило непобедимой осталась японка Кана Томизава, одолевшая в финале француженку Каетан Деберд. Последняя ступенька пьедестала осталась за россиянкой Натальей Голомидовой и кореянкой Ким Джи Су.

У девушек до 63 кг еще одно золото для Японии добыла Нана Кота. Геке ван дер Берг из Нидерландов была второй, тогда как россиянка Камилла Бадурова и монголка Баасанджаргал Баярбат стали третьими.

Три комплекта медалей были разыграны в пулевой стрельбе. Одну золотую медаль завоевали корейцы, а две других – представители Тайваня. По серебру у китайцев, итальянцев и словаков, а бронзу добыли спортсмены из Ирана, Казахстана и вновь Словакии.

Не обошлось и без «раздачи слонов» в плавании. Медаль высшей пробы в стометровке на спине до России добыл Григорий Тарасевич, а Кирилл Пригода взял серебро на аналогичной дистанции брассом. Также золотыми медалями награждались спортсмены Австралии и Южной Африки, серебром – Японии и Франции, а бронзой – Беларуси, США, Южной Кореи, вновь Японии, а также Великобритании. Помимо того награды каждого из видов оказались в копилке команды США.