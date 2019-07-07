Универсиада. Краткие Итоги Шестого Июля

В целом, финалов в новых видах спорта, по сравнению с предыдущими днями, сегодня не прибавилось, а потому главные действующие лица и площадки оставались бессменными. Финалы в других видах пройдут уже начиная с воскресенья.

В прыжках в воду прошло три финала. Карина Шкляр, с показателем 299.10, взяла бронзовую награду на высоте в три метра. Золото за китаянкой У Чуньтин (351.85), а серебро – у мексиканки Долорес Фернандес Монсон (302.15).

В синхронных прыжках с трех метров у мужчин серебро для России добыл дует Ильи Молчанова и Никиты Николаева (373.62). Золото у китайцев Ху Цзыцзе и Ли Пинганя (403.71). Бронзовые медали взяли итальянцы Андреа Косоли и Фраческо Порко (362.64).

В синхронных женских прыжках с вышки на вершине вновь были китаянки. Вторыми стали мексиканки, а третьими – представительницы Южной Кореи.

В фехтовании, в мужской рапире, сильнейшим из участников стал Дамиано Розателли, одолевший в финале своего соотечественника Гийома Бьянки. Третье место разделили француз Медди Элис и японец Юто Уэно.

Среди девушек-саблисток лучшей оказалась француженка Сара Бальцер. Второе место заняла итальянка Лучия Лукарини. Бронзовые награды были вручены итальянке Микеле Баттистон и кореянке Джон Суин.

Еще несколько медалей для РФ принесла спортивная гимнастика. В женском многоборье победу отпраздновала японка Хитоми Хатакеда, а вот второе и третье места принадлежали представительницам России – Ульяне Перебиносовой и Лилии Ахамовой, соответственно.

В аналогичной дисциплине у мужчин золотую награду добыл японец Казума Кая. Вторым стал россиянин Иван Стретович, а замыкал тройку лучших Ли Чи Кай из Тайваня.

В дзюдо, у женщин до 52 кг бронзу выиграла Дарья Бобрикова, разделившая эту позицию с Диёрой Келдиёровой из Узбекистана. Золото у японки Реко Такеды, а серебро домой в Южную Корею увезет Та Соль Пак.

У мужчин в категории до 66 килограмм победу отпраздновал Денис Виеру из Молдовы, тогда как второе место осталось за японцем Ранто Кацурой. Бронзу российской делегации принес Исмаил Часыгов. Аналогичной медалью был награжден Виллиан Лима из Бразилии.

В стрельбе отметим успех Евгения Панченко, взявшего бронзу в стрельбе на десять метров из пневматической винтовки. Золото у представителя Словакии, серебро – у спортсмена из Южной Кореи. Помимо того, в стрельбе золотые медали завоевали итальянцы, оставив серебро тайванцам, а бронзу – представителям Испании.

Сразу пять финалов прошло в плавании. Россиянин Николай Снегирев завоевал серебряную медаль в заплыве на двести метров вольным стилем. Других наград представители РФ в плавании в субботу не получали. В целом, в сегодняшних финалах лучше всех выступили американцы, взявшие два золота и две бронзы. Хорошо себя показали японцы, взявшие по медали каждого из видов. По одному золоту у шведов и южноафриканцев, серебряная и бронзовая медали у итальянцев, по серебру у немцев и британцев, а еще одна бронза в активе представителей Тайваня.

В общей таблице по-прежнему лидирует Япония, тогда как наибольшее количество наград у команды России.