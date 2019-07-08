Четвертый День Универсиады. Медальная Россыпь для России

Отчет о воскресных событиях начнем с победы женской команды России в шпаге. Вторыми стали итальянки, а третьими – полячки. В мужской командной сабле победу праздновали корейцы, победившие в финале немцев. В борьбе за третье место лучшими были французы.

Много комплектов было разыграно в спортивной гимнастике, где своими достижениями вправе похвастать Ульяна Перебиносова, взявшая бронзу в вольных упражнениях и при выступлении на бревне. Двумя медалями, серебряной и бронзовой, может гордиться Иван Стретович, заслуживший награду за умелые выступления на брусьях и перекладине. Помимо того, Кирилл Прокопьев взял золото в вольных упражнениях. У девушек в опорном прыжке Лилия Ахаимова взяла серебро, а Татьяна Набиева – бронзу. Помимо того, последняя отметилась еще и серебром в упражнении на брусьях.

В дзюдо, в командной категории у женщин россиянки уступили японкам и были вынуждены довольствоваться серебром. Что касается командных выступлений у мужчин, то здесь, напротив, представителям РФ улыбнулась удача, позволив завоевать золотую медаль в поединке с Южной Кореей.

Также в воскресенье в Неаполе прошли финалы по регби-7. Лучшими у мужчин стали атлеты из Японии, тогда как вторыми были спортсмены из ЮАР. Бронзовые медали получили французы. У девушек также победили японки, одолевшие в финале команду Франции. В матче за третье место против соперниц из Южной Африки победила команда России.

В стрельбе на десять метров из пневматического пистолета две высшие награды отошли спортсменка из Ирана, а бронза – кореянке Ким Мин Юн. При этом, Дорса Арабшахи, ставшая золотой медалисткой, установила рекорд соревнований, набрав 240.1 пункта.

В плаванье, на дистанции в 200 метров брассом Кирилл Пригода принес России золото, а Илья Хоменко – серебро. На аналогичной дистанции баттерфляем еще одно золото добыл Александр Кудашев. Еще одну бронзу в копилку сборной добавил Григорий Тарасевич, выступавший на дистанции 50 метров на спине. В женской эстафете на 200 метров вольном стиле россиянки стали третьими.

Помимо того, в бассейне немало медалей заработали и другие сборные. К примеру, атлеты из США взяли семь медалей (3-2-2), японцы – четыре (1-1-2), две у британцев (золото и серебро), по серебру у Австралии и ЮАР и одна бронза у хозяев соревнований.

В настольном теннисе у мужчин ожидаемую победу добыли китайцы, одолевшие в финале представителей Тайваня. Также первые медали были вручены в тхэквондо. У женщин победила американка Адалис Муньос, второй была Су Чиа-Ен из Тайваня, а последнюю ступеньку пьедестала заняли кореянка Юн Чи Хе и иранка Фатемех Хесам. У мужчин победил кореец Кан Ван Йи, одолевший в финале американца Эдварда Джонга. Бронза у иранца Куроша Бахтияра и мексиканца Леонардо Хуареса Родригеса.