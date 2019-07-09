Универсиада. Итого Пятого Дня

У мужчин в толкании ядра победил поляк Конрад Буковецки, отправивший снаряд на 21.54 метра. Вторым стал американец Эндрю Лисковитц (20.49), а бронзу добыл мексиканец Усиель Муньос Галарса (20.45).

У девушек в беге на десять тысяч метров самой быстрой оказалась китаянка Чжан Дешун, достигшая финиша за 34:03.31 минуты. Второе и третье места достались японкам Рино Гошиме и Нацуке Секийе соответственно.

Последние медали нашли своих обладателей в прыжках в воду. У мужчин в прыжках с вышки с солидным отрывом победил мексиканец Хосе Бальеа Исаяс, набравший 453.70 пункта. Вторым был китаец Хван Бовен (417.35), а замкнул тройку канадец Лоран Госслен-Паради (399.10).

В соревнованиях смешанных команд лучшими оказались китайцы, взявшие золото с показателем 381.80 очка. Вторыми были мексиканцы (358.80), а замкнули тройку спортсмены из Южной Кореи (357.20).

Зато сразу две серебряных медали ждали россиян в фехтовании. В командном выступлении в мужской шпаге представители РФ уступили лишь Южной Корее, тогда как третье место заняли итальянцы. У женщин в командной рапире победили представительницы страны=хозяйки соревнований, остановившие в финале российских девушек (45:38). В поединке за третье место лучшими были француженки.

В пулевой стрельбе отметим успех смешанной команды в составе Марии Ивановой и Евгения Панченко, взявших бронзу на дистанции в десять метров при стрельбе из пневматической винтовки. Помимо них, в этот день в данном спорте одно золото и одно серебро взяли представители Ирана, по золоту у поляков, китайцев и итальянцев, два серебра у Тайваня и одно у Южной Кореи, а также по бронзовой медали у Индии, Словакии и Испании.

Хорошие новости подарило плаванье, где Антон Никитин взял золото на дистанции 800 метров вольным стилем. Две золотых медали в этот день взяли пловцы из Южной Африки, тогда как больше остальных награждались американские атлеты – одно золото и четыре серебра. По одной бронзовой медали досталось представителям Польши, Японии, Бразилии и Германии.

Результаты выступлений в тхэквондо к моменту подготовки этого обзора еще не были известны.

Япония продолжает удерживать лидерство в медальном зачете (19-12-11), опережая Китай и США. Россия находится на четвертом месте, набрав больше всех медалей (9-17-22, всего 48).