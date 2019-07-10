На Неаполитанском Фронте Без Перемен. Шестой День Универсиады.

Начнем с легкой атлетики. В метании молота у мужчин вне всяких похвал оказался турок Озкан Балтачи, взявший золото с результатом 75.98. Вторым стал украинец Сергей Регеда (74.27), а третьим – британец Тэйлор Кэмпбелл (73.86).

В прыжке в длину у женщин сильнейшей оказалась украинка Марина Бех-Романчук, прыгнувшая на 6,84 метра. Серебряную награду Эвелише Тавареш да Вейга из Португалии (6.61), а бронзой была награждена румынка Флорентина Юско (6.55).

Среди девушек-метательниц диска недостижимой для соперниц оказалась немка Клаудин Фита, отправившая спортивный снаряд на 61.41 метра. Второй стал Ева Заранкайте из Литвы (56.02), а замыкала тройку сильнейших Гэбби Рэйнс из Канады (55.74).

В беге на 100 метров у мужчин победил Пауло Камило из Бразилии, вслед за которым финиша достигли южноафриканец Чедерик ван Вик и бразилец Насименту ду Перейра. У девушек на аналогичной дистанции золото добыла Дати Чанг из Индии. Второй была Айла дель Понте из Швейцарии, а третьей – немка Лиза Квайие.

В беге на 10 000 метров у мужчин отличиться посчастливилось южноафриканцам. Мокофане Кекана стал победителем (29:29.43 минуты), а Адриаан Уилдшутт взял бронзу. Серебро у японца Хироки Абе.

Последние награды нашли своих хозяев в фехтовании. В мужской командной рапире победили итальянцы, тогда как их соперники по финалу, команда Южной Кореи, довольствовались серебром. В поединке за третье место лучшей оказалась команда России.

В женской сабле еще одно золото обеспечили себя представительницы Италии, тогда как француженки оказались вторыми. Россиянки боролись за бронзу с кореянками, но уступили.

Также последние награды были вручены в стрельбе. В частности, сильнейшей из спортсменок в стендовой стрельбе оказалась итальянка Кьяра ди Марциантонио, второй была Зоя Кравченко из Казахстана, а третьей – Хана Адамкова из Чехии. У мужчин в аналогичной дисциплине победил киприот Николас Василиоу, серебро у Тими Валлониеми из Финляндии, а бронза – у индийца Вир Синга Баджва Ангада.

В выступлениях смешанных команд при стрельбе из пневматического пистолета на десять метров победила команда из Тайваня, «перестрелявшая» атлетов из Южной Кореи. Третьими стали итальянцы.

Много комплектов сегодня вручили в плавании. В заплыве на 800 метров вольным стилем у женщин серебро завоевала Ирина Приходько. С аналогичным результатом в заплыве на 100 метров баттерфляем у мужчин выступил Егор Куимов. Мария Баклакова взяла бронзу в финале на 200 метров вольным стилем. Еще одну серебряную медаль в копилку России внес Григорий Тарасевич, бывший вторым в заплыве на 200 метров на спине. Кирилл Пригода добавил к своим свершениям золото на дистанции 50 метров брассом.

Помимо россиян, наибольшее количество наград в плаванье добыли в этот день американцы (3-2-3), за которыми следовали японцы (2-0-1) и итальянцы (1-1-0). Одно серебро у ЮАР и две бронзы у Австралии.

В настольном теннисе состоялся матч за золото у смешанных пар, победу в котором праздновал дуэт Ю/Ван, одолевший своих соотечественников из Китая Жао/Фан.

В Тхэквондо были определены имена четырех победителей. Два золота и две бронзы у спортсменов Южной Кореи, тогда как еще два золота у Ирана. Бельгийцы взяли два серебра, а армяне – две бронзовых награды. У Тайваня серебро и бронза, а у Египта – одно второе место. Также третью позицию по разу занимали Украина, Польша и Чили.