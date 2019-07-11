Универсиада. День Седьмой

В плавании на дистанции в 50 метров вольным стилем у мужчин россиянин Даниил Марков сумел занять третье место. Также бронзовая награда у Максима Ступина на дистанции в 400 метров комплексом. Помимо того, российский пловцы взяли серебро в комплексном заплыве 4 по 100 метров.

Успешнее всех в бассейне день провели американцы, завоевавшие пять золотых, две серебряные и одну бронзовую медаль. Хороши были японцы (1-2-1), британцы (1-1-1) и бразильцы (1-0-1). Также медали добывали Италия с Германией (по одному серебру) и Австралия с Канадой (по бронзе у каждой).

В настольном теннисе дежурные медали брали китайские спортсмены. К примеру, в женском финале «междусобойчик» провели пары Фан/Ван и Гуо/Жан, где безальтернативно лучшими были первые. У мужчин финал также вышел исключительно с представителями Поднебесной. Дуэт Ю/Жао одолел команду Конга/Жу.

В тхэквондо у девушек до 67 кг победила француженка Магда Вьет-Энен, одолевшая в финале Юнюнь Шан. Бронзу добыли Куань-Ю Чуан из Тайваня и Ана Чиукиту из Молдовы. В категории до 49 кг триумфом завершила выступления Панипак Уонгпаттанакит из Таиланда, тогда как второй была Тьен-Ю Жан из Тайваня. Третье место совместно заняли киприотки Кирияки Куттуки и украинка Ирина Ромолданова.

Среди мужчин в категории до 58 килограммов сильнейшим оказался Армин Хадипур Сейгалани из Ирана. Серебро взял монгол Туменбайяр Молом. Бронза у итальянца Антонио Флекки и Рамнаронга Савеквихари из Таиланда.

В беге с препятствиями на 400 метров у женщин первой была итальянка Айомидо Фолорунсо. Зеней ван дер Вальт из Южной Африки пришла к финишу второй, а бронзу завоевала Амали Йуел из Норвегии.

В беге на 1500 метров у мужчин победил поляк Михал Розмыс, тогда как вторым стал Ян Фрис из Чехии. Третья позиция у Йоонаса Ринне из Финляндии.

В тройном прыжке у мужчин дальше остальных «ускакал» Назим Бабаев из Азербайджана (16.89). Второе и третье места отошло бразильцам Матеусу Са и Александро Мелу соответственно. В прыжках в высоту, также среди парней, победил болгарин Тихомир Иванов (2.30). Вторым стал турок Альперен Ачет, а третье место занял литовец Адриюс Глебаускас.

В беге на 400 метров у девушек наиболее быстроногой оказалась мексиканка Паола Моран Эррехон, второй была Лени Шида из Уганды, а третьей – Амадин Бросье из Франции. А на дистанции в 800 метров скорейшей оказалась австралийка Катриона Биссет. Серебро у немки Кристины Херинг, а бронза у Докус Айок из Уганды.

У мужчин на дистанции в 400 метров недостижимым оказался мексиканец Вальенте Мендоса Фалькон. Вторым стал Михаил Литвин из Казахстана, а третьим – Гардео Исаакс из ЮАР.

В метании копья сильнейшей из девушек оказалась Ливета Ясиунайте из Литвы (60.36 метра), а вторую строчку итогового протокола заняла японка Харука Китагучи. Компанию на пьедестале им составила турчанка Эда Тугсуз.

И наконец в мужском десятиборье победил новозеландец Аарон Бут, набравший 7827 очков. Вторым стал представитель соседней Австралии, Александр Даймонд (7593), а третьим – Суттисак Сингкон из Таиланда (7511).

Также в этот день определялись сильнейшие девушки-баскетболистки. В матче за третье место Япония уступила Португалии 59-76. А вот в главном поединке, где встречались США и Австралия, неожиданно победили представительницы южного полушария – 80-72.