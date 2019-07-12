Универсиада. Обзор Восьмого Дня

В четверг медали на Универсиаде разыгрывались лишь в четырех видах спорта. Впрочем, если настольный теннис, баскетбол и тхэквондо довольно скромны относительно количества вручаемых медалей, то легкая атлетика, как всегда, предстала во всем своем разнообразии.

Собственно, в настольном теннисе очередные медали высшего качества оформили китайские спортсмены, коим в данном виде совершенно нет равных. У девушек в индивидуальном финале Руи Чжан безапелляционно уступила своей соотечественнице Йиди Ванг – 0:4. У мужчин, где финал также был исключительно китайским, Ю Циян легко одолел Чжао Цихао – 4:0.

Тхэквондо порадовало российских болельщиков серебряной медалью Юлии Турутиной в категории до 62 килограмм. Победительницей стала турчанка Ирем Йяман. Третье место разделили между собой бразильянка Барбара Диаш Новаеш и хорватка Бруна Вулетич.

В категории до 73 кило у женщин победу праздновала Нафья Кус, также представляющая Турцию. Второй была южнокореянка До Хи Ён. Бронзовыми наградами были отмечены Мари-Поль Бле из Франции и Мелика Мирхоссейни Вакили из Ирана.

У мужчин, соревновавшихся в категории до 74 кг, сильнейшим оказался иранец Амирмохаммад Бахшикалхори, одолевший в финале Виктора Аспа из Норвегии. На третьем месте были Суфиан Элисби из Марокко и Жулио Феррейра из Португалии.

В прыжках с шестом у женщин победила итальянка Роберта Бруни, взявшая высоту в 4,46 метра. Второе и третье места были за американками Рэйчел Бекстер и Бриджет Гай соответственно.

В метании копья у мужчин золото завоевал Андриан Мардаре из Молдавии (82,40 метра). Серебро у литовца Эдиса Матусевичуса, а бронза – у Ма Куна из Китая.

В беге на 400 метров с барьерами у парней победил бразилец Алисон Сантуш, достигший финиша за 48.57 секунды. Вторым стал южноафриканец Соквахана Зазини, а замыкал тройку лучших поляк Патрик Добек.

В женском семиборье победила Мийа Силлман из Финляндии, достигшая показателя в 3646 очка. Второй стала Марте Коала из Бурунди. Бронзу добыла швейцарка Каролин Агну.

В забеег на 200 метров у девушек лучшим результатом отметилась Кристина Цимановская из РБ, уложившаяся в 23.05 секунды. Второй стала Джессика-Бьянка Вессоли, а третьей – ее соотечественница Лиза Квайие. На аналогичной дистанции у мужчин скорейшим был бразилец Пауло Камило (20.28). Вслед за ним цели достигли южноафриканец Чедерик ван Вик и ирландец Маркус Лоулер.

В толкании ядра у женщин не было равных канадке Саре Миттон, отправившей снаряд на 18.31 метра. Серебряной призершей стала Поршиус Уоррена из Тринидада и Тобаго. Бронзу в копилку своей делегации принесла Алена Пасечник из Беларуси.

В беге на сто метров с препятствиями вкус победы познала итальянка Луминоза Боглиоло – 12.79 секунды. Второй оказалась Реетта Хурске из Финляндии, а третьей – Корали Комте из Франции.

Завершающим финалом дня в списке легкоатлетических дисциплин был стипль-чез у девушек на дистанции в три тысячи метров. Наиболее ловкой здесь оказалась Алиция Конечек, преодолевшая дистанцию за 9:41.46 минуты. Второй финишировала Белен Касетта из Аргентины, а замыкала тройку лучших Месват Дагнав из Эфиопии.

Также определились медалисты баскетбольных соревнований у мужчин. В борьбе за третьей место Австралия оказалась ощутимо сильнее Израиля – 86:69. В матче за золото, где встречались США и Украина, победили первые (85:63), что максимально приблизило представителей Северной Америки к первому место в медальном зачете.