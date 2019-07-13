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Обзор Пятницы. Блистательные Гимнастки, Безупречные Волейболистки
Пятничный день в рамках Универсиады был отмечен целым рядом интересных результатов и множеством медалей. Россия поднялась на одну строчку в медальном зачете, обойдя Южную Корею.
Начнем наш обзор со стрельбы из лука. Здесь золотую медаль РФ принес Антон Булаев, победивший в одиночной стрельбе из блочного лука. На втором месте был турок Мухаммед Йетим, а третьим стал кореец Ким Джон Го. У девушек в аналогичной дисциплине победила Андреа Бесерра Аригаса, представляющая Мексику. Второй была кореянка Со Чай Вон, а третьей – Есим Бостан из Турции.
В командной стрельбе из блочного лука лучшими у мужчин были турки, вслед за которыми финишировали иранцы, а далее расположились мексиканцы. Среди женских команд сильнейшей было представительство Южной Кореи, серебро досталось турчанкам, а бронза – спортсменкам из Тайваня.
В легкой атлетике, в спортивной ходьбе на 20 км триумфально завершили свое выступление австралийки Кэти Хэйуорд и Джемима Монтаг. У них первое и второе места. Компанию на пьедестале им составила чешка Анежка Драготова. Что интересно, в рейтинге наций в данной дисциплине первой оказалась Австралия, второй – Украина, а третьим – Китай.
У мужчин на той же дистанции весь пьедестал был занят японскими атлетами. Им же принадлежит первенство и в командном разрезе, тогда как представители Южной Кореи – вторые.
В прыжке с шестом у мужчин победил филиппинец Эрнест Обиена, «взявший» высоту в 5.76 метра. Второй результат принадлежит Торбену Блеху из Германии, а третий – Бену Брюдерсу из Бельгии.
В метании молота у девушек победила украинка Ирина Климец, отправившая спортивный снаряд на 71,25 метра. А вот второе и третье места заняли спортсменки из соседней ей Польши – Мальвина Копрон и Катаржина Фурманек.
В тройном прыжке лучшей среди девушек оказалась украинка Ольга Корсун, преодолевшая дистанцию в 13,90 метра. Серебряную медаль получила Эвелиш Таварес да Вейга из Португалии, а третье место осталось за Неей Филипич из Словении.
В мужском стипль-чезе на 3000 метров победил Мунаим Сассиуи из Марокко, уложившийся в 8:30.24 минуты. Вторую и третью строчки итогового протокола зарезервировали за собой южноафриканцы Ранцо Мокопане и Эшли Смит.
В беге с препятствиями на 110 метров у мужчин победил бразилец Габриэль Константину, чей результат был равен 13.22 секундам. Вслед за ним цели достиг француз Вильем Белосьян, а замкнул тройку японец Шунсуке Изумия.
У женщин, в беге на 5000 метров, победила британка Джессика Джад, которой потребовалось 15:45.82 минуты на преодоление дистанции. Серебро у Николь Хатчинсон из Канады, а бронза – у Юлии ван Вельтховен из Нидерландов.
В женском футболе состоялись итоговые матчи. В поединке за третье место Россия обыграла Ирландию 2:2 (2:4 по пенальти). В матче за золото Северная Корея одолела Японию – 2:1.
В художественной гимнастике, в командных выступлениях, лучше всех себя проявила сборная России, занявшая, соответственно, первое место. Вторыми были украинки, а третьими – японки.
Еще одно золото для РФ добыла Екатерина Селезнева, бывшая несравненной в индивидуальных выступлениях. Второй результат у Зохры Агкамировой из Азербайджана, а третий – у Лауры Зенг из США.
В парусном спорте победила команда Финляндии, за ней к финишу прибыла Австрия, а далее следовал Сингапур.
В теннисе стал известен обладатель третьего места у мужчин – ним стал украинец Владислав Орлов. Финал состоится в субботу. В командных мужских выступлениях победил Узбекистан, победивший в финале Южную Корею.
У девушек в индивидуальном разряде третьей стала американка Хэлен Алтик. Итогвоый поединок здесь также запланирован на субботу. В командных выступлениях лучшим был Китай, поборовший в финале Тайвань.
Волейбол порадовал российских болельщиков победой женской команды (3-1 против Италии). В борьбе за третье место японки оказались сильнее венгерок – 3:2.
В медальном зачете по-прежнему лидирует Япония, вторые – США, а третий – Китай. Россия находится на четвертом месте, имея наибольшее количество медалей.