Универсиада. Россия вышла на второе место в медальном зачете.

В легкой атлетике, в женском полумарафоне весь пьедестал остался за японками. Они же были первыми в командном разрезе. Вторыми здесь стали китаянки, а третьими – южноафриканки. У мужчин сложилась полностью идентичная ситуация в личных выступлениях, тогда как в командном срезе вторыми, после Японии, стали турки, а третьими были датчане.

В прыжке в высоту у девушек первых два места забронировали за собой представительницы Украины – Юлия Чумаченко (1,94 метра) и Ирина Геращенко. Третьей стала немка Имке Оннен.

В финале беговой эстафеты 4х100 метров победили швейцарки, достигшие цели за 43.72 секунды. Серебро добыли спортсменки из Австралии, а бронзу – их соседки из Новой Зеландии. У мужчин в этой же дисциплине лучшими стали японцы (38.92), серебряными призерами были китайцы, а третье место досталось Южной Корее.

В метании диска у мужчин золотую медаль получил австралиец Мэттью Дэнни (65,27 м), вторым был Алин-Александру Фирфирица из Румынии, а замыкал тройку немец Хэннинг Прюфер.

В забеге на восемь сотен метров у мужчин золото для своей страны добыл алжирец Мохамед Белбачир (1:47.02). Вторым финишировал Моад Захафи из Марокко. Третье место у Лукаша Ходбода из Чехии.

Лучшей из спортсменок на дистанции в полтора километра оказалась немка Катерина Гранц (4:09.14), тогда как второй у цели оказалась Джорджия Гриффит из Австралии. Вместе с ними на пьедестал взошла Кортни Хафсмит из Канады.

В прыжках в длину у мужчин победил японец Юки Хашиока, которому покорилось расстояние в 8.01 метра. Вторым стал Ян Рандрианасоло из Франции, а бронзу в свой актив записал Дарси Ропер из Австралии.

В беге 4х400 метров у девушек недостижимыми для соперниц были украинки (3:30.82). Вторыми были мексиканки, а третьими – австралийки. У мужчин победу праздновали мексиканцы, вторым были представители Южной Африки, а замыкали тройку поляки.

В беге на 5000 метров у мужчин победил Йонас Раесс из Швейцарии (14:03.10). Вторым стал Ян Шруб из Франции, а вслед за ним с задачей справился Робин Хеэндрикс из Бельгии.

В стрельбе из изогнутого лука, в командных соревнованиях у женщин, команда России уступила в финале кореянкам и заняла второе место. Третьими оказались украинки. У мужчин, напротив, золотые медали отошли россиянам, победившим в решающей дуэли своих визави из Тайваня. Бронза у американцев. В смешанных командах победили представители Тайваня, одолевшие в финале японцев. В борьбе за бронзу украинцы были сильнее США.

В одиночном разряде Эрдем Цыдыпов взял серебро, уступив в финале корейцу Ли У Сёку. Бронза у японца Юты Ишии. У девушек победу праздновала кореянка Кан Йон, серебро у ее соотечественницы Чой Мисун, а бронза у Пень Чиа-Мао из Тайваня.

В художественной гимнастике россиянки взяли два золота в групповых выступлениях, тогда как аналогичное количество серебряных медалей у Украины, а бронзы – у Японии. К этому добавилось три золота и одна бронза Екатерины Селезневой в индивидуальных выступлениях. Еще одной наградой высшей категории может похвастать Ева Мелещук из Украины, у которой также две бронзы.

В женском финале по теннису лучшей оказалась японка Нахо Сато, сломившая сопротивление австралийки Эмили Арбуртнотт. У мужчин тайванец Цен Чун-Син победил Хумаюна Султанова из Узбекистана. В смешанных командах, финал с участием России и Чехии 2 завершился волевой победой первых – 2:1.

Девушки ватерполистки также провели заключительные встречи. В борьбе за бронзу Россия выиграла у Канады 22-7. В матче за золото Венгрия одолела Италию 8-7.

В тхэквондо еще одно золото, в командных выступлениях девушек, завоевали представительницы Тайваня. Среди парней лучшими стали иранцы, победившие в финале египтян.

В мужском волейболе россияне взяли третье место, победив в «бронзовом» матче команду Франции – 3:0. Золото, по результатам напряженной борьбы, выиграла Италия, одолевшая поляков 3:2.

В футболе немало удивила команда Японии, сумевшая в финальном поединке одолеть Бразилию со счетом 4:1. При этом, все голы были забиты во втором тайме. В матче за третье место Россия уступила Италии по пенальти 2:2 (3:4).