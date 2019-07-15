Универсиада. До встречи в Чэнду!

Судьба последнего комплекта наград решалась сегодня в завершающих двух встречах ватерполистов. В матче за третье место Венгрия в напряженном матче обыграла Россию – 23:22. А вот в финале победитель был виден едва ли не сразу – итальянцы сумели порадовать домашнюю публику уверенной победой над командой Соединенных Штатов – 18:7.

Таким образом, в рамках юбилейной, тридцатой, Летней Универсиады было разыграно двести двадцать медальных комплектов в восемнадцати видах спорта.

Если обратить свой взгляд на медальный зачет, то здесь на протяжении всей дистанции турнира лидировала команда Японии, сумевшая повторить свой предыдущий результат, добытый в Тайване. Представителям этой дальневосточной страны удалось завоевать тридцать три золотых, двадцать одну серебряную и двадцать восемь бронзовых медалей, разделив, вместе с Россией, лидерство по общему количеству добытых наград.

Последняя собственно, улучшила свой показатель двухлетней давности (тогда россияне финишировали четвертыми). В целом Россия почти все время лидировала по общему количеству наград, однако это были преимущественно серебряные и бронзовые медали. И лишь выступления минувшей субботы позволили сделать резкий рывок вперед и обойти в таблице Китай и Соединенные Штаты, оказавшись на втором итоговом месте.

Китайцы, к слову, тоже выступили весьма прилично, делая упор на качество. Получив всего сорок три медали, спортсмены из Поднебесной двадцать два раза оказывались победителями. Это наилучшее соотношение золотых медалей к общему их числу из команд, оказавшихся в первой пятерке. И, следует полагать, через два года, когда Универсиада будет проводиться в китайском Чэнду, хозяева турнира сделают все возможное, чтобы стать победителями соревнований.

Соединенные Штаты, финишировавшие четвертыми, также улучшили свой результат в сравнении с прошлым турниром. В тот раз американцы были пятыми. При этом, заокеанские гости стали третьими по общему количеству полученных медалей – двадцать одна золотая, семнадцать серебряных и пятнадцать бронзовых наград в активе данного представительства.

А вот атлеты из Южной Кореи, напротив, «скатились» вниз, став пятыми после второго места в Тайване. В активе этой сборной пятьдесят медалей, семнадцать из которых высшего достоинства.