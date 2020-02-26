Новый логотип и новые вызовы студенческого спорта в 2020-м

В последние годы студенческий спорт переживает ощутимый подъем, что находит отображение по всему миру. 2020-й станет переходным годом между Универсиадами, и поэтому подготовке будет уделено особенное внимание.

Международная федерация университетского спорта сменила к началу десятилетия логотип и связанные с ним цели. Новый стильный символ «U», принятый в рамках стратегии развития FISU до 2027 года, таит в себе целый ряд значений, среди которых «Ты» (англ. You) и «Нас» (Us), призванных подчеркивать дружественный характер Игр в соответствии с духом университетского спорта.

Мероприятия, проводимые под эгидой FISU, лежат в основе международного студенческого спорта. К ним относятся летние и зимние Универсиады, студенческие чемпионаты мира и студенческие Кубки мира. Число затрагиваемых этими событиями видов спорта превышает шесть десятков.

Несмотря на то, что основным спортивным событием будет Олимпиада в Токио, многие страны и регионы также готовятся к борьбе за медали Универсиад в Чэнду-2021 и Екатеринбурге-2023.

Долго не принимавшая активного участия в престижных студенческих соревнованиях Индия в конце месяца (22 февраля-1 марта) проведет первые в истории национальные отборы – в частности, в волейболе. На межгосударственном уровне посоревнуются и африканские страны. Летом в кенийском Найроби в рамках десятых Всеафриканских студенческих игр сойдутся лучшие волейболисты Африки, что станет отличным смотром сил перед более важными событиями.

К сожалению, в 2020-м не будет Всемирного студенческого чемпионата по волейболу, однако в последнюю декаду июня пройдет аналогичное событие по пляжному волейболу. Особенно если принять во внимание место проведения – южным солнцем будет баловать испанский Торремолинос, расположившийся неподалеку от Малаги. Соревнования пройдут с 23 по 27 июня.

Проводимые FISU Универсиады проходят каждые два года в разных городах по всему миру. Они собирают тысячи спортсменов из более чем 150 стран, соревнующихся в 25 видах спорта. Всемирные студенческие чемпионаты мира, напротив, преимущественно фокусируются на одном виде спорта. В этом году пройдет не менее 30 таких соревнований, дающих городам возможность принять важные спортивные мероприятия.