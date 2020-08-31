Зимняя Универсиада 2021 года перенесена из-за пандемии коронавируса. О решении сообщается на официальном сайте турнира.

«Универсиада в Люцерне (Швейцария) не состоится, как планировалось, с 21 по 31 января 2021 года. В связи с пандемией COVID-19 Международная федерация студенческого спорта (FISU) и оргкомитет решили прекратить подготовку к мероприятию. В ближайшие недели будет рассмотрена возможность отсрочки события на более позднюю дату», – говорится в релизе.

Университетский спорт Новый логотип и новые вызовы студенческого спорта в 2020-м 26/02/2020 В 13:08

«Зимняя Универсиада – это всемирное спортивное событие. Помимо спортивных соревнований, обмен опытом между делегациями чрезвычайно важен для нас как элемент объединения людей. Ограничения на въезд, а также принятие мер предосторожности сделали бы этот обмен невозможным. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что это единственно правильное решение в текущей ситуации», – цитирует ТАСС министра спорта России Олега Матыцина.

В программе Универсиады – 10 спортивных дисциплин.

Ожидается участие студентов из 540 университетов 50 стран мира.

Университетский спорт Италия победой над США в ватерпольном турнире закрыла Универсиаду-2019 15/07/2019 В 15:39