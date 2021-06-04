Прошел год с момента запуска системы сертификации FISU Healthy Campus, и она уже зарекомендовала себя, получив более 70 заявок на регистрацию от университетов из 29 стран мира.

Ожидается, что сертификат FISU Healthy Campus станет стандартом здоровья и благополучия в университетах по всему миру. Этот ценный инструмент для развития позволяет университетам обмениваться друг с другом своим опытом и знаниями, помогая улучшить собственную рабочую и учебную среду.

«Зарегистрированные университеты, которых в этот момент насчитывается 72, полны энтузиазма», - объясняет генеральный секретарь FISU Эрик Сенронд. «Однако уже проведено более 200 встреч с другими участниками программы. Наши ожидания относительно дальнейшего роста высоки. Университетам всегда требуется некоторое время для регистрации после знакомства с программой, но вскоре мы увидим результаты той работы, которую мы проделали».

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Программа международной федерации, базирующейся в Швейцарии, была разработана на основе изучения передового опыта и сравнительного анализа уровней физической активности во всем мире. Это привело к созданию семи направлений, специально предназначенных для поддержания здоровья и благополучия в университетских городках:

• Физическая активность и спорт

• Питание

• Профилактика болезней

• Ментальное и социальное здоровье

• Управление рисками

• Окружающая среда, устойчивость и социальная ответственность

• Менеджмент программы Healthy Campus

«Отзывы, которые мы получили от университетов, были даже более положительными, чем мы могли бы пожелать, что отражает огромные преимущества этой программы, а именно организованную работу по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН в самых разных областях, - продолжает Сенронд. «Это также способствовало повышению сплоченности и координации между всеми отделами и службами университетов».

В ознаменование первой годовщины программы FISU Healthy Campus опубликует на своей платформе лучшие практики сертифицированных университетов, чтобы другие участники, решившие присоединиться к программе, могли извлечь пользу из знаний и опыта обширной сети университетов, которые уже достигли важных успехов в своем развитии.

«Мы впечатлены не только количеством университетов, принявших участие в программе», - объясняет директор программы FISU Healthy Campus Фернандо Паренте, - но и качеством работы, проделанной университетами. Критерии, необходимые для сертификации, были очень важны для обеспечения того, чтобы университеты находились на пути к достижению устойчивой обстановки здоровья и благополучия на территории кампуса в долгосрочной перспективе».

Для получения дополнительной информации о программе, регистрации и передовых методах посетите веб-сайт FISU Healthy Campus. Для получения инструкций о том, как привлечь ваш университет к участию, обращайтесь по адресу Healthy.campus@fisu.net .

Фотографии FISU доступны на Flickr @ fisumedia

FISU Healthy Campus

Сертификат FISU Healthy Campus, разработанный FISU и представленный в мае 2020 года, был создан для помощи в установлении стандартов здоровья и благополучия в университетах по всему миру, одновременно способствуя устойчивому развитию в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

https://www.youtube.com/watch?v=rlfhU6y-puo

Международная федерация студенческого спорта (FISU)

С момента своего основания в 1949 году Международная федерация студенческого спорта (FISU) является руководящим органом университетского спорта во всем мире. Благодаря своим 174 членам FISU предлагает возможности и вдохновение для студентов со всего мира, для активности и занятий спортом.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с FISU Media по адресу media@fisu.net или с исполняющим обязанности директора по СМИ и коммуникациям Энтони Шаубом по адресу a.schaub@fisu.net или напрямую по телефону +41 (0) 78 713 3910.

Для получения новейшей информации и наших последних новостей посетите сайт www.fisu.net и подпишитесь на нас в наших социальных сетях.

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