FISU получил свои первые две заявки на проведение Всемирных университетских игр FISU 2027 года в день, когда официально начался процесс подачи заявок. С 1 сентября 2021 года по 31 января 2022 года национальные федерации студенческого спорта могут подавать свои заявки на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2027 и 2029 годов. Республика Корея и США первыми подали заявки на проведение крупнейших в мире мультиспортивных мероприятий для студентов-спортсменов.

«Очень обнадеживает такой большой интерес к проведению будущих Всемирных университетских игр FISU в 2027 и 2029 годах, несмотря на текущую ситуацию с пандемией», - говорит генеральный секретарь FISU Эрик Сенронд. «В текущее время большой неопределенности, связанной с возможностью осуществления крупных международных спортивных мероприятий, получение двух сильных заявок в тот же день, когда FISU открыла свой регистрационный процесс, является позитивным знаком не только для FISU, но и для мира международного спорта. Это демонстрирует, что наши мероприятия имеют большое значение для принимающих городов, а также показывает, что спорт воспринимается как важный аспект нашего глобального сообщества даже в разгар пандемии».

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Обе страны уже принимали предыдущие Всемирные студенческие игры FISU. В США прошли две Универсиады: Зимняя универсиада в Лейк-Плэсиде в 1972 году и Летняя универсиада в Баффало в 1993 году. Кроме того, предстоящие Зимние всемирные студенческие игры FISU 2023 года снова пройдут в Лейк-Плэсиде, а это означает, что, если США выиграют эту заявку, они в четвертый раз станут местом проведения Всемирных университетских игр FISU.

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Республика Корея уже трижды принимала Всемирные студенческие игры FISU: Зимнюю универсиаду Чонджу-Муджу 1997 года, Тэгу 2003 года и Летнюю универсиаду Кванджу 2015 года.

На Всемирных университетских играх FISU 2027 и 2029 годов FISU уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития. Повторное использование уже существующих площадок, отказ от одноразовых предметов, таких как пластиковые стаканчики, и поощрение общественного транспорта - ключ к созданию сильной заявки. Более подробную информацию о том, как подать заявку на проведение Всемирных университетских игр FISU 2027 и 2029 годов, можно найти здесь .

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