Вслед за утверждением Университетского чемпионата мира FISU-2022 и Университетских кубков мира FISU разослал своим членам официальное письмо с предложением зарегистрироваться на аккредитационном портале.

Чемпионаты и Кубки мира FISU проводятся каждый четный год и собирают лучших студентов-спортсменов в отдельных видах спорта или в рамках небольших групповых соревнований. Студенты-спортсмены со всего мира представляют свои страны во время Чемпионатов мира, в то время как Кубки мира проходят в новом формате «университет против университета». Этот нововведенный формат сопровождается двумя новыми спортивными мероприятиями, добавленными в программу: Кубком мира FISU-2022 по скоростному подводному плаванию в Линьяно-Саббьядоро и Кубком мира FISU-2022 по пауэрлифтингу в Москве.

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Сезон начнется с Чемпионата FISU по спортивному ориентированию-2022 в Яхимове, который состоится 22 февраля 2022 года, и завершится Чемпионатом FISU-2023 по гребле в Лондоне (Онтарио), 15 июля 2023 года. Одним из наиболее ожидаемых событий будет Чемпионат FISU-2022 по спортивному скалолазанию в Инсбруке. Австрийский город известен как место проведения множества мероприятий по скалолазанию и турнир под эгидой FISU будет проводиться на территории центра скалолазания мирового класса в Инсбруке.

Университетский спорт Уже есть два кандидата на проведение Всемирных студенческих игр FISU 2027 и 2029 годов ЧАС НАЗАД

Оргкомитет Всемирных университетских игр FISU-2023 в Лейк-Плэсиде также отвечает за организацию Чемпионата и Кубка мира FISU: Чемпионата FISU по конькобежному спорту-2022 и Кубка по пляжному волейболу в Лейк-Плэсиде, которые состоятся соответственно 2 марта 2022 года и 24 августа 2022 года.

Всего в 2022 году в 18 разных странах на четырех континентах пройдут семь Чемпионатов мира FISU и четырнадцать Кубков мира FISU среди университетов, при этом Косово и Аргентина впервые станут хозяевами соревнований под эгидой FISU. Кроме того, Кубок мира среди университетов FISU в Канаде был перенесен на июль 2023 года.

Обновленный календарь доступен здесь . Обратите внимание, что для Чемпионата мира по боевым видам спорта FISU 2022 года есть отдельный портал, ссылка на который будет доступна в ближайшее время.

Портал аккредитации для регистрации своих спортсменов в установленный срок в соответствии с обычным процессом открыт для всех членов FISU:

• За 6 месяцев до мероприятия для общего доступа,

• За 3 месяца до мероприятия для количественных заявок и

• За 1 месяц до мероприятия для индивидуальных заявок.

Университетский спорт Международная федерация студенческого спорта (FISU) отмечает успешный первый год работы программы He 04/06/2021 В 16:14