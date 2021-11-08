Вслед за утверждением Университетского чемпионата мира FISU-2022 и Университетских кубков мира FISU разослал своим членам официальное письмо с предложением зарегистрироваться на аккредитационном портале.
Чемпионаты и Кубки мира FISU проводятся каждый четный год и собирают лучших студентов-спортсменов в отдельных видах спорта или в рамках небольших групповых соревнований. Студенты-спортсмены со всего мира представляют свои страны во время Чемпионатов мира, в то время как Кубки мира проходят в новом формате «университет против университета». Этот нововведенный формат сопровождается двумя новыми спортивными мероприятиями, добавленными в программу: Кубком мира FISU-2022 по скоростному подводному плаванию в Линьяно-Саббьядоро и Кубком мира FISU-2022 по пауэрлифтингу в Москве.
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Сезон начнется с Чемпионата FISU по спортивному ориентированию-2022 в Яхимове, который состоится 22 февраля 2022 года, и завершится Чемпионатом FISU-2023 по гребле в Лондоне (Онтарио), 15 июля 2023 года. Одним из наиболее ожидаемых событий будет Чемпионат FISU-2022 по спортивному скалолазанию в Инсбруке. Австрийский город известен как место проведения множества мероприятий по скалолазанию и турнир под эгидой FISU будет проводиться на территории центра скалолазания мирового класса в Инсбруке.
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Оргкомитет Всемирных университетских игр FISU-2023 в Лейк-Плэсиде также отвечает за организацию Чемпионата и Кубка мира FISU: Чемпионата FISU по конькобежному спорту-2022 и Кубка по пляжному волейболу в Лейк-Плэсиде, которые состоятся соответственно 2 марта 2022 года и 24 августа 2022 года.
Всего в 2022 году в 18 разных странах на четырех континентах пройдут семь Чемпионатов мира FISU и четырнадцать Кубков мира FISU среди университетов, при этом Косово и Аргентина впервые станут хозяевами соревнований под эгидой FISU. Кроме того, Кубок мира среди университетов FISU в Канаде был перенесен на июль 2023 года.
Обновленный календарь доступен здесь. Обратите внимание, что для Чемпионата мира по боевым видам спорта FISU 2022 года есть отдельный портал, ссылка на который будет доступна в ближайшее время.
Портал аккредитации для регистрации своих спортсменов в установленный срок в соответствии с обычным процессом открыт для всех членов FISU:
• За 6 месяцев до мероприятия для общего доступа,
• За 3 месяца до мероприятия для количественных заявок и
• За 1 месяц до мероприятия для индивидуальных заявок.
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