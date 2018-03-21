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Imoco Conegliano - Динамо Казань

Лига чемпионов - 21 марта 2018

Это Волейбол, и это Лига чемпионов! Следите за матчем Imoco Conegliano (ж) – Динамо Казань (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:30 21 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Imoco Conegliano (ж) и Динамо Казань (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.