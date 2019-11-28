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Фенербахче - Будовляни Лодзь

Лига чемпионов (ж) - 28 ноября 2019

Это Волейбол, и это Лига чемпионов (ж)! Следите за матчем Фенербахче (ж) – Будовляни Лодзь (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 28 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Фенербахче (ж) и Будовляни Лодзь (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.