28.11.19
Фенербахче (ж)Фенербахче (ж)
Не ранее
19:00
Будовляни Лодзь (ж)Будовляни Лодзь (ж)
Лига чемпионов (ж) • 4-й раунд
Таблица
Перед матчем

Онлайн
Фенербахче - Будовляни Лодзь
Лига чемпионов (ж) - 28 ноября 2019

Это Волейбол, и это Лига чемпионов (ж)! Следите за матчем Фенербахче (ж) – Будовляни Лодзь (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 28 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Фенербахче (ж) и Будовляни Лодзь (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0