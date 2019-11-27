27.11.19
Nova KBM Branik Maribor (ж)Nova KBM Branik Maribor (ж)
Не ранее
21:00
Вакифбанк ТТ (ж)Вакифбанк ТТ (ж)
Лига чемпионов (ж) • 4-й раунд
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Nova KBM Branik Maribor - Вакифбанк ТТ
Лига чемпионов (ж) - 27 ноября 2019

Это Волейбол, и это Лига чемпионов (ж)! Следите за матчем Nova KBM Branik Maribor (ж) – Вакифбанк ТТ (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:00 27 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Nova KBM Branik Maribor (ж) и Вакифбанк ТТ (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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