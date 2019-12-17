Онлайн

Химик Южный - Альянц Штутгарт

Лига чемпионов (ж) - 17 декабря 2019

Это Волейбол, и это Лига чемпионов (ж)! Следите за матчем Химик Южный (ж) – Альянц Штутгарт (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 17 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Химик Южный (ж) и Альянц Штутгарт (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.