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Коммерсесон Лодзь - Химик Южный

Лига чемпионов (ж) - 23 января 2020

Это Волейбол, и это Лига чемпионов (ж)! Следите за матчем Коммерсесон Лодзь (ж) – Химик Южный (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 23 января 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Коммерсесон Лодзь (ж) и Химик Южный (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.