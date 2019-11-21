Онлайн

Динамо Москва - Уралочка-НТМК

Лига чемпионов (ж) - 21 ноября 2019

Это Волейбол, и это Лига чемпионов (ж)! Следите за матчем Динамо Москва (ж) – Уралочка-НТМК (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 21 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Динамо Москва (ж) и Уралочка-НТМК (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.