27.11.19
Марица Пловдив (ж)Марица Пловдив (ж)
Не ранее
19:30
Динамо Москва (ж)Динамо Москва (ж)
Лига чемпионов (ж) • 4-й раунд
Таблица
Перед матчем

Онлайн
Марица Пловдив - Динамо Москва
Лига чемпионов (ж) - 27 ноября 2019

Это Волейбол, и это Лига чемпионов (ж)! Следите за матчем Марица Пловдив (ж) – Динамо Москва (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 27 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Марица Пловдив (ж) и Динамо Москва (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0