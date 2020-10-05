06.10.20
Динамо Москва (ж)Динамо Москва (ж)
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Альянц Штутгарт (ж)Альянц Штутгарт (ж)
Лига чемпионов (ж) • Второй раунд
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Динамо Москва - Альянц Штутгарт
Лига чемпионов (ж) - 6 октября 2020

Это Волейбол, и это Лига чемпионов (ж)! Следите за матчем Динамо Москва (ж) – Альянц Штутгарт (ж) на Eurosport.ru! Игра начинается в 00:00 6 октября 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Динамо Москва (ж) и Альянц Штутгарт (ж), а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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