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Казанский «Зенит» вслед за чемпионатом России проиграл и финал ЛЧ

Казанский «Зенит» вслед за чемпионатом России проиграл и финал ЛЧ
Eurosport

4 ч. назад

Неудача российского гранда.

Казанский «Зенит» проиграл в финале Лиги чемпионов итальянскому клубу «Кучине Лубе» – 1-3.

Победители четырех последних розыгрышей еврокубка выиграли первую партию 25:16, но следующие три партии отдали разгромно – 15:25, 12:25, 19:25.

  • «Кучине Лубе» играло в прошлогоднем финале в Казани – тогда сильнее был «Зенит».
  • Русские клубы выигрывали ЛЧ с сезона-2011/12 – пять побед у «Зенита», по одной у «Локомотива» и «Белогорья».
  • Клубы России/СССР выигрывали Лигу чемпионов 23 раза, итальянские – 19, все остальные – 19.

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