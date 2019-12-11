11.12.19
ФакелФакел
Не ранее
17:00
Берлин Ресайклинг ВоллейсБерлин Ресайклинг Воллейс
Лига чемпионов • 4-й раунд
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Факел - Берлин Ресайклинг Воллейс
Лига чемпионов - 11 декабря 2019

Это Волейбол, и это Лига чемпионов! Следите за матчем Факел – Берлин Ресайклинг Воллейс на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 11 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Факел и Берлин Ресайклинг Воллейс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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