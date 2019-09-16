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Белоруссия - Северная Македония

Чемпионат Европы - 16 сентября 2019

Это Волейбол, и это Чемпионат Европы! Следите за матчем Белоруссия – Северная Македония на Eurosport.ru! Игра начинается в 21:30 16 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Белоруссия и Северная Македония, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.