Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато на три игры за оскорбительный жест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.

«Бузато дисквалифицирован на три матча. Он не сможет работать на первых играх чемпионата Европы», – сказал Яременко.

В начале августа FIVB получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на оскорбительный жест Бузато, показанный после победы сборной России в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года. Позднее FIVB открыла дисциплинарное дело в отношении итальянского тренера.

Чемпионат Европы пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября.

Бузато пропустит три стартовые игры турнира – против команд Белоруссии, Швейцарии и Германии.

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