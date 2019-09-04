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Женская сборная России проиграла Италии в четвертьфинале Евро

Женская сборная России проиграла Италии в четвертьфинале Евро
Eurosport

10 мин. назад

Хотя первая партия осталась за русскими девушками.

Женская сборная России по волейболу проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы, который проходил в польском Лодзе – 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).

Не помогли сборной России 22 очка Натальи Гончаровой и 12 результативных баллов Ирины Королевой.

  • Ранее женская сборная России отобралась на Олимпийские игры в Токио-2020.
  • В других четвертьфиналах Сербия разгромила Болгарию, а Турция – сборную Голландии.
  • В последней встрече игрового дня сыграют Польша и Германия.
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