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Женская сборная России проиграла Италии в четвертьфинале Евро
Хотя первая партия осталась за русскими девушками.
Женская сборная России по волейболу проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы, который проходил в польском Лодзе – 1:3 (27:25, 22:25, 25:27, 21:25).
Не помогли сборной России 22 очка Натальи Гончаровой и 12 результативных баллов Ирины Королевой.
- Ранее женская сборная России отобралась на Олимпийские игры в Токио-2020.
- В других четвертьфиналах Сербия разгромила Болгарию, а Турция – сборную Голландии.
- В последней встрече игрового дня сыграют Польша и Германия.
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