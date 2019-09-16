Мужская сборная России выиграла очередной матч чемпионата Европы в Словении – на этот раз у Финляндии – 3-0 (25:17, 26:24, 25:22).

Если в первой партии русские волейболисты не испытали проблем, то к середине второго и третьего сета финны вырывались вперед на несколько очков. Но сборная России оба раза достала и превзошла соперников в конце.

Самым результативным игроком встречи стал Виктор Полетаев – 19 очков.

Сборная России выиграла 4 матча из четырех и обеспечила выход в следующий раунд.

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