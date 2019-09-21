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Сборная России разгромила Грецию и вышла в четвертьфинал
Чемпионат Европы по волейболу. 1/8 финала: Россия – Греция
Сборная России в трех сетах победила команду Грецию в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу – 3-0.
Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Волков, который набрал 18 очков. Грекам по 6 баллов принесли Андреас-Димитриос Франгос и Георгиос Папалексиу.
В четвертьфинале соперником России станет победитель матча Словения – Болгария.
- Чемпионат Европы-2019 проходит в четырех странах. Россия выступает в словенской Любляне.
- Финал и матч за третье место состоятся 28-29 сентября в Париже.
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