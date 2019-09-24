Сборная России по волейболу проиграла в четвертьфинале чемпионата Европы.

Она уступила в четырех сетах одной из хозяек турнира, Словении – 1:3 (23:25, 22:25, 25:21, 21:25).

Россия – действующий чемпион турнира. Русская сборная уверенно прошла групповой этап с пятью победами в пяти матчах. На первом этапе команда Туомаса Саммельвуо, в том числе, выиграла у словенцев со счетом 3:0.

В новом формате чемпионатов Европы сборная лишь раз уступила раньше полуфинала – в 1/4 финала 2015 года после проигрыша Италии. Шестое место на том турнире остается худшим результатом русской команды на волейбольных Евро. Нынешний состав может установить антирекорд по итогам всех четвертьфинальных матчей чемпионата.

В полуфинале Словения встретится с действующими двукратными чемпионами мира из Польши, которые обыграли Германию со счетом 3:0.

В двух других четвертьфиналах встретятся Франция и Италия, а также Сербия с Украиной.

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