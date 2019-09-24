Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов, сейчас выступающий за «Урал», прокомментировал вылет национальной команды с чемпионата Европы.

«В связи с поражением сборной России по волейболу на чемпионате Европы хочу сказать всем критикам, которые пишут гадости в том числе и про меня: Спирик один раз играл этот турнир и выиграл его, а все остальное неважно!» – отметил 31-летний Спиридонов.

Спиридонов стал чемпионом Европы в 2013 году.

На Евро-2019 Россия проиграла Словении в четвертьфинале со счетом 1-3. Пятью днями ранее русские всухую выиграли у словенцев в группе – 3-0.

Россия вылетела в четвертьфинале Евро от Словении

Качай приложение Eurosport для iOS или Android