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Сербия обыграла Словению в финале чемпионата Европы
Обидчики России – с серебром.
В Париже завершился финальный матч мужского чемпионата Европы: выясняли отношения сборные Сербии и Словении.
Титул достался сербам – они победили в четырех партиях, проиграв первую (19:25, 25:16, 25:18, 25:20). Бронзовые медали завоевали поляки – в матче за третье место они переиграли команду Франции.
- Сербы стали чемпионами Европы во второй раз, до этого они брали титул в 2011 году.
- Россия вылетела от Словении в четвертьфинале
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