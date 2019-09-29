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Сербия обыграла Словению в финале чемпионата Европы

Сербия обыграла Словению в финале чемпионата Европы
Eurosport

1 час назад

Обидчики России – с серебром.

В Париже завершился финальный матч мужского чемпионата Европы: выясняли отношения сборные Сербии и Словении.

Титул достался сербам – они победили в четырех партиях, проиграв первую (19:25, 25:16, 25:18, 25:20). Бронзовые медали завоевали поляки – в матче за третье место они переиграли команду Франции.

  • Сербы стали чемпионами Европы во второй раз, до этого они брали титул в 2011 году.
  • Россия вылетела от Словении в четвертьфинале

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